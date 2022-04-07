США предоставляют разведданные иностранным банкам для защиты от возможных кибератак

США на фоне антироссийских санкций стали предоставлять данные разведслужб иностранным банкам с целью укрепить их защиту против потенциальных кибератак, сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Федеральные агентства США предпринимают необычный шаг - делятся разведданными с иностранными банками для усиления защиты от потенциальных кибератак, (которые могут быть - ИФ) в ответ на беспрецедентные экономические санкции, введенные против России, заявили лица, знакомые с обсуждениями", - пишет издание.

Financial Times уточняет, что ранее власти США проводили брифинги по киберугрозам для представителей американского бизнес-сообщества, но старались не допускать на них иностранные компании, даже со значительной коммерческой активностью в США. Однако в марте ряд федеральных агентств, включая министерство внутренней безопасности и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры впервые организовали ряд таких брифингов для иностранных банков со значительным присутствием в США, отмечает Financial Times.

Также в конце марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) провело брифинг для американских филиалов иностранных банков, сообщили Financial Times в OFAC.

По данным газеты, хотя американская администрация все еще не допускает иностранные банки к секретной информации, однако "власти США занимаются рассекречиванием информации так быстро, как этого еще не видели ранее сотрудники банковской отрасли".

Издание утверждает, что "финансовые группы находятся в повышенной готовности в связи с потенциальными кибератаками из России" с того момента, как власти США ранее в этом году стали проводить брифинги для руководителей этих групп по поводу антироссийских санкций.