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СНГ 07.04.2022 12:15

Глава Levi`s не ожидает возобновления работы в России в этом году

Глава американского производителя джинсовой одежды Levi Strauss & Co. Чарльз Берг не ожидает возобновления работы магазинов компании в России в текущем году.

"Судя по тому, как сейчас идут дела, я не питаю оптимизма, что скоро мы вернемся к работе (в России - ИФ) в полную силу", - заявил Берг в интервью Financial Times. Он также отметил, что компания не рассчитывает получить выручку от операций в РФ в 2022 году. В прошлом году на российский рынок пришлось около 2% выручки Levi Strauss.

Компания объявила о временном закрытии магазинов на территории РФ месяц назад. Но она продолжает платить своим сотрудникам в стране (чуть более 800 человек) и поддерживает работу нескольких магазинов для распродажи оставшихся на складе товаров.

Условия для западных компаний в России ухудшились, отметил также Берг, поскольку власти РФ "получили полномочия, которые могут позволить им национализировать операции предприятий, переставших снабжать российских клиентов".

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