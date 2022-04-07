Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают

Накануне в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

За последние 4 месяца эта была фактически третья встреча в таком составе: в первый раз встреча состоялась в середине декабря прошлого года в Брюсселе в очном формате, потом 4 февраля – в заочном формате и с участием еще президента Франции Эмманюэля Макрона.

На первой встрече обсуждались общая ситуация на Южном Кавказе и перспективы разблокирования коммуникаций, на второй - гуманитарные аспекты, включая прояснение судьбы почти 4 тыс. азербайджанцев, которые до сих пор считаются пропавшими без вести в период Первой Карабахской войны и получения от Еревана информации о местах массовых захоронений азербайджанцев. Третья встреча была посвящена обсуждению уже ключевых политических вопросов, которые являются основой нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

О чем же говорили в Брюсселе и какие договоренности достигнуты по итогам более чем 4-часовых переговоров:

Два ключевых момента. Первый – лидеры Азербайджана и Армении договорились поручить руководителям внешнеполитических ведомств двух стран заняться подготовкой будущего мирного договора. Неделю назад президент Алиев, принимая действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Польши Збигнева Рау заявил, что Баку является сторонником того, чтобы как можно быстрее подписать такой документ, в основе которого лежат 5 базовых принципов. Руководители Армении на словах также подтверждали заинтересованность в начале работы над мирным договором, но при этом хотели сделать это не напрямую, а посредством Минской группы ОБСЕ, что категорически не соответствует интересам Азербайджана. Достигнутая договоренность в Брюсселе показывает, что позиция Азербайджана взяла вверх и Ереван был вынужден согласиться на прямые переговоры по мирному договору. Конечно, это не означает, что переговоры по мирному договору будут идти быстро, мы все знаем, как Армения любит затягивать с выполнением любых достигнутых договоренностей. Тем не менее достигнутая договоренность показывает, что предложения Баку по мирному договору приняты международными акторами, которые будут со своей стороны оказывать определенное давление на Ереван для их реализации, так как есть вопрос реноме и политического имиджа. А это значит, что территориальная целостность Азербайджана будет фундаментальной основой будущего мирного договора.

Второй момент – это создание до конца апреля совместной комиссии для делимитации и демаркации границы. Тема делимитации границы активно поднимается с мая 2021 года, но до сих пор до конкретики по срокам создания комиссии не доходило. 26 ноября 2021 года на встрече в Сочи в формате Алиев-Путин-Пашинян были достигнуты определенные договоренности в этом направлении - создание механизмов демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. На переговорах в Брюсселе пошли еще дальше и стороны определили конкретные сроки создания совместной комиссии – до конца апреля. Достижение определенности в вопросе создания такой комиссии также являлось одним из важных пунктов повестки дня, которую продвигал Баку. Мандат этой комиссии будет включать в себя делимитацию границы и обеспечение стабильности и безопасности, как на границе, так и ближайших районах.

По итогам переговоров в Брюсселе были еще раз подтверждены необходимость полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, решения гуманитарных вопросов с обеих сторон, реализации мер по укреплению доверия между сторонами, открытия транспортных коммуникаций в регионе. При этом в ЕС подтвердили готовность содействовать процессу открытия транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Резюмируя достигнутые договоренности можно еще раз подчеркнуть, что именно Баку сегодня диктует повестку дня нормализации отношений с Ереваном и планомерно продвигает реализацию ее пунктов. Что принципиально важно – эту повестку поддерживают международные акторы. Сейчас главным является обеспечение выполнения достигнутых договоренностей. И в этом большая ответственность ложится на международных партнеров, которые сегодня выступают посредниками в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Их задача – не допустить того, чтобы Ереван увильнул от исполнения договоренностей, что мы видели не раз по прежним договоренностям. Чем активнее международные партнеры будут действовать в этом направлении, тем быстрее может состояться подписание мирного договора между Баку и Ереваном.

А.Азизов