AzerGold планирует в 2022г начать добычу руды на месторождении Тюлаллар

ЗАО «AzerGold» планирует в 2022 году начать добычу руды на месторождении Тюлаллар в Гейгельском районе (запад Азербайджана).

«Добыча руды на месторождении Тюлаллар, расположенном в районе села Тулаллар Гейгельского района, начнется в 2022 году. Добытая руда будет направляться на завод по переработке, который строится в настоящее время на Човдарском участке по переработке руды (ЧУР). Для переработки руды будет применяться метод резервуарного выщелачивания (CIL), обеспечивающий максимальную эффективность», - говорится в сообщении пресс-службы «AzerGold».

По данным общества, ввод завода по переработке руды в эксплуатацию запланирован на конец 2022 - начало 2023 года.

«На заводе, помимо руды с месторождения Тюлаллар, также планируется осуществлять переработку руды, которая будет добываться в рамках сульфидной стадии разработки месторождениях Човдар, Мерех, Агйохуш-2, а также рудных пород, которые будут добываться с месторождения золота Нариманлы, обнаруженного в 2021 году геологами AzerGold», - говорится в информации.

По данным AzerGold, в настоящее время предпринимаются шаги по принятию в пользование компании земельных участков, расположенных в районе геологического разведочного участка Тюлаллар и прилегающих территорий, находящихся в частной, государственной и муниципальной собственности.

«Для этого создана соответствующая рабочая группа с участием представителей AzerGold, исполнительной власти Гейгельского района, Гянджинского территориального управления №3, Госслужбы по кадастру и реестру недвижимости и Зурнабадского муниципалитета», - отмечается в информации.

На первом этапе планируется получить право пользования площадью земельных участков в пределах разведочного участка, а затем изменить существующий статус земельных участков на категорию промышленных, транспортных, оборонных и другие категорий.

Месторождение Тюлаллар было открыто в 2002 году.

Н.Аббасова