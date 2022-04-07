Orano предлагает построить в Казахстане СЭС для энергоснабжения ее СП с Казатомпромом

Французская Orano (ранее Areva), у которой в Казахстане работает совместное предприятие с "Казатомпромом" - "Катко" предлагает построить солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 12 МВт для обеспечения работы СП.
Эта и ряд других тем обсуждались в четверг в ходе встречи руководства Orano и казахстанского госфонда "Самрук-Казына" (в который входит "Казатомпром") в Нур-Султане, говорится в сообщении госфонда.
"Для работы промышленных объектов "Катко" Orano предлагает построить в регионе (в Туркестанской области - ИФ-К) солнечную электростанцию мощностью 12 МВт, оборудованную системой хранения энергии, что полностью отвечает планам "Самрук-Казына" по переходу к низкоуглеродному развитию", - отметила пресс-служба госфонда.
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили проект по производству серной кислоты, инвестирование в зарубежные проекты французской компании.
СП "Катко" добывает уран методом подземного скважинного выщелачивания на месторождении Мойынкум, расположенном в Туркестанской области.
Orano - один из мировых лидеров в производстве ядерного топлива.
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