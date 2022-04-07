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ТЭК 07.04.2022 15:13

Китайские компании начали закупки угля и нефти в России за юани

Несколько китайских компаний приобрели российский уголь за юани в прошлом месяце, и первые партии угля прибудут в КНР в текущем месяце, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные китайской консалтинговой компании Fenwei Energy Information Service Co.

Это будут первые поставки сырья, оплаченные в юанях, с тех пор как США и Европа ввели санкции в отношении России из-за конфликта с Украиной и отрезали ряд российских банков от международной системы расчетов, отмечают трейдеры.

Экспортеры российской нефти также предоставили китайским покупателям возможность оплаты поставок в юанях. По данным источников Bloomberg, первые партии нефти сорта ESPO (ВСПО), приобретенные за юани, будут поставлены независимым нефтепереработчикам в КНР в мае.

Китайские компании традиционно приобретали уголь в РФ за доллары, однако вслед за отключением ряда российских банков от системы SWIFT многие китайские покупатели приостановили сделки. Россия занимает второе место среди крупнейших поставщиков угля в КНР.

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