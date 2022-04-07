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Дальнее зарубежье 07.04.2022 15:39

Власти Шанхая пытаются улучшить поставки продовольствия жителям города, который находится в изоляции из-за COVID-19

Власти Шанхая предпринимают все возможные усилия для того, чтобы улучшить продовольственное обеспечение и доставку необходимых товаров для жителей мегаполиса, находящегося на карантине из-за резкого роста заболеваний COVID-19, сообщает The Straits Times.

"В ответ на различные проблемы, о которых сообщали люди, мы проводили заседания до самой ночи, чтобы попытаться найти решение", - цитирует The Straits Times слова градоначальника Шанхая Чэнь Туна.

По его словам, в городе достаточно запасов мяса и риса, однако из-за принятых в городе жестких антиковидных мер возникают проблемы с доставкой конечным потребителям. Чэнь Тун отметил, что в городе постараются открыть некоторые оптовые рынки и продовольственные магазины, а также увеличить количество курьеров.

По данным представителей властей Шанхая, сейчас на город с населением в 26 млн человек приходится лишь 11 тыс. курьеров.

В четверг в Шанхае зарегистрирован очередной антирекорд заболеваний COVID-19 - 19 тыс. 928 случаев за сутки, передаёт в свою очередь South China Morning Post.

Ранее власти распространили режим изоляции на всю территорию Шанхая после того, как суточное количество заболеваний достигло в этом мегаполисе 13 тыс.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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