МИД Китая предостерег США от возможного визита Пелоси на Тайвань

Власти Китая предпримут серьезные меры, если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершит визит на Тайвань, сообщил в четверг телеканал "Чэннел Ньюс Эйша" со ссылкой на МИД КНР.

"Если США будут настаивать на своем, Китай предпримет жесткие ответные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Все возможные последствия от этого полностью лягут на американскую сторону", - заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он отметил, что Пекин выступает против любых официальных контактов США и Тайваня, и что Вашингтону следует отменить поездку Пелоси.

Однако, уточняет "Чэннел Ньюс Эйша", несмотря на появившиеся в японских и тайваньских СМИ сообщения о визите Пелоси, офис спикера Палаты представителей не подтверждал ее возможный визит.

СМИ отмечали, что Пелоси может прибыть на Тайвань после того, как в выходные она побывает в Японии. "Чэннел Ньюс Эйша" в свою очередь напоминает, что Пелоси - одна из наиболее высокопоставленных фигур Демократической партии США, известный критик Китая, третий - после вице-президента США - в очереди представитель властей, способный в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств получить президентские полномочия.

В предыдущий раз спикер Палаты представителей США совершал визит на Тайвань в 1997 году.