МИД Китая предостерег США от возможного визита Пелоси на Тайвань

Власти Китая предпримут серьезные меры, если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершит визит на Тайвань, сообщил в четверг телеканал "Чэннел Ньюс Эйша" со ссылкой на МИД КНР.
"Если США будут настаивать на своем, Китай предпримет жесткие ответные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Все возможные последствия от этого полностью лягут на американскую сторону", - заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Он отметил, что Пекин выступает против любых официальных контактов США и Тайваня, и что Вашингтону следует отменить поездку Пелоси.
Однако, уточняет "Чэннел Ньюс Эйша", несмотря на появившиеся в японских и тайваньских СМИ сообщения о визите Пелоси, офис спикера Палаты представителей не подтверждал ее возможный визит.
СМИ отмечали, что Пелоси может прибыть на Тайвань после того, как в выходные она побывает в Японии. "Чэннел Ньюс Эйша" в свою очередь напоминает, что Пелоси - одна из наиболее высокопоставленных фигур Демократической партии США, известный критик Китая, третий - после вице-президента США - в очереди представитель властей, способный в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств получить президентские полномочия.
В предыдущий раз спикер Палаты представителей США совершал визит на Тайвань в 1997 году.
Азербайджан и Казахстан создают аналитический Экспертный совет
Проверена готовность личного состава ВС Азербайджана в преддверии международных учений «Эфес-2022»
Баку и Белград подписали соглашение о социальном обеспечении
Антимонопольная служба Азербайджана применила финансовые санкции в отношении Irshad Electronics
Иран с августа 2021г заключил нефтяные контракты на $16,5 млрд
ЕС может в краткосрочной перспективе заменить половину импорта российского газа
Состоялось открытие школы программирования Maestro School
Соцвыплаты населению Азербайджана в I квартале выросли на 6%
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 495,1 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Банк Республика и Детские деревни - SOS подписали меморандум о сотрудничестве
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ