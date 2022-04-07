Создание подземных нефтяных хранилищ в РФ может занять 2-3 года - глава ГКЗ

Государство должно выбрать ответственного и поручить подготовку технико-экономическое обоснования создания подземных хранилищ нефти (ПХН), которые затем можно достаточно быстро организовать, заявил генеральный директор ФБУ "Государственная комиссия по запасам" (ГКЗ) Игорь Шпуров на Ямальском нефтегазовом форуме.
"Одно из наших предложений (в условиях проблем со сбытом нефти в условиях санкций - ИФ), мы сегодня его обсуждаем везде на всех уровнях - это создание подземных хранилищ нефти по аналогии с подземными хранилищами газа, которые такой буфер сегодня создают, и газовая промышленность чувствует себя получше в этом смысле, чем нефтяная", - сообщил он.
"У США такие подземные хранилища есть, они создали их давно, в соленосных отложениях, они вмещают в себя около 100 млн тонн нефти. Наши подземные хранилища сегодня тоже возможны, в соленосных бассейнах можно создать подобные хранилища либо такой, либо большей мощности", - сказал Шпуров.
"Сделать это можно достаточно быстро, но сегодня нужно заняться подготовкой технико-экономических обоснований и предпроектной проработкой таких хранилищ. Пусть даже это будет создано через 2-3 года, но по крайней мере делать это необходимо", - заявил глава ГКЗ.
Ранее инициатива создания подземных хранилищ нефтяного резерва активно обсуждалась в 2020 году, когда предпринятые в связи с коронавирусом ограничения привели к снижению спроса и падению цен на нефть. Тогда эксперты Российского газового общества (РГО) заявляли, что необходимо создать резерв в объеме 10-20% от годовой добычи (561 млн т в 2019 году - ИФ). По оценкам РГО, на создание таких хранилищ с нуля требуется 10-12 лет, если же делать это на базе истощенных месторождений - можно уложиться в срок 3-5 лет.
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