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ТЭК 07.04.2022 21:48

Норвежская танкерная Frontline и бельгийская Euronav хотят объединиться в компанию стоимостью $4,2 млрд

Норвежский оператор нефтяных танкеров Frontline Ltd. заключил соглашение о потенциальном слиянии с бельгийской Euronav NV, работающей в той же отрасли.

Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, в рамках сделки акционеры Euronav получат по 1,45 акции Frontline за бумагу компании. В результате акционерам Euronav будет принадлежать 59% акций новой компании, держатели бумаг Frontline будут владеть 41% акций.

Рыночная оценка новой компании будет составлять порядка $4,2 млрд, уточняется в пресс-релизе.

"Слияние Frontline и Euronav приведет к созданию лидера на рынке танкерных перевозок", - заявил норвежский миллиардер Джон Фредриксен, владелец 39%-ного пакета акций Frontline.

Слияние было одобрено со стороны совета директоров обеих компаний. Однако для реализации сделки компаниям еще необходимо заключить соглашение о структуре транзакции, провести due diligence, определить точные условия и получить необходимые одобрения. В этой связи компании не обозначили дату закрытия сделки.

В случае, если слияние все-таки произойдет, новая компания будет работать под названием Frontline в таких странах как Бельгия, Норвегия, Великобритания, Сингапур, Греция и США. Ее будет возглавлять действующий главный исполнительный директор Euronav Хьюго де Ступ.

Котировки акций Frontline на торгах в Норвегии в четверг снижаются на 5%. Бумаги Euronav в Бельгии дорожают на 9%.

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