Нефть дорожает после падения накануне

Нефтяной рынок умеренно растет днем в четверг после существенного снижения накануне, инвесторы оценивают данные о запасах в США и новые санкции Запада в отношении России.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 дорожают на $1,59 (1,57%) - до $102,66 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,54 (1,6%) - до $97,77 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене более чем на 5% на данных о неожиданном росте запасов топлива в США и новости о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства.

Как сообщалось, накануне участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.

Тем временем, данные американского Минэнерго, опубликованные в среду, неожиданно показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,42 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 2,8 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 1,85 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с прошлой неделей - до 11,8 млн б/с.

США и союзники накануне озвучили новые санкции в отношении России. Ограничительные меры затронули ряд юридических и физических лиц, но ЕС воздержался от введения запрета на поставки нефти и газа из РФ.

"Главное опасение заключается в том, что Европа перестанет вести бизнес с Россией. Это может привести к значительному росту цен на нефть и газ", - отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.