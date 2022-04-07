Нефть дорожает после падения накануне

Нефтяной рынок умеренно растет днем в четверг после существенного снижения накануне, инвесторы оценивают данные о запасах в США и новые санкции Запада в отношении России.
Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 дорожают на $1,59 (1,57%) - до $102,66 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,54 (1,6%) - до $97,77 за баррель.
Накануне обе марки упали в цене более чем на 5% на данных о неожиданном росте запасов топлива в США и новости о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства.
Как сообщалось, накануне участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.
Тем временем, данные американского Минэнерго, опубликованные в среду, неожиданно показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,42 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 2,8 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 1,85 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с прошлой неделей - до 11,8 млн б/с.
США и союзники накануне озвучили новые санкции в отношении России. Ограничительные меры затронули ряд юридических и физических лиц, но ЕС воздержался от введения запрета на поставки нефти и газа из РФ.
"Главное опасение заключается в том, что Европа перестанет вести бизнес с Россией. Это может привести к значительному росту цен на нефть и газ", - отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.
Азербайджан и Казахстан создают аналитический Экспертный совет
Проверена готовность личного состава ВС Азербайджана в преддверии международных учений «Эфес-2022»
Баку и Белград подписали соглашение о социальном обеспечении
Состоялось открытие школы программирования Maestro School
Соцвыплаты населению Азербайджана в I квартале выросли на 6%
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 495,1 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
ВМС США планируют снять с вооружения более 20 кораблей в связи с изменением международной обстановки
МИД Китая предостерег США от возможного визита Пелоси на Тайвань
Пашинян принимает предложения Азербайджана о мире, но хочет их уточнить
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Банк Республика и Детские деревни - SOS подписали меморандум о сотрудничестве
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ