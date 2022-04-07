Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8555 RUR   0.0208 GBR   2.2239 TRY   0.1153

Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 96.23 -5.73 Brent 101.07 -5.57

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 07.04.2022 15:08

Нефть дорожает после падения накануне

Нефтяной рынок умеренно растет днем в четверг после существенного снижения накануне, инвесторы оценивают данные о запасах в США и новые санкции Запада в отношении России.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 дорожают на $1,59 (1,57%) - до $102,66 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,54 (1,6%) - до $97,77 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене более чем на 5% на данных о неожиданном росте запасов топлива в США и новости о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства.

Как сообщалось, накануне участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.

Тем временем, данные американского Минэнерго, опубликованные в среду, неожиданно показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,42 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 2,8 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 1,85 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с прошлой неделей - до 11,8 млн б/с.

США и союзники накануне озвучили новые санкции в отношении России. Ограничительные меры затронули ряд юридических и физических лиц, но ЕС воздержался от введения запрета на поставки нефти и газа из РФ.

"Главное опасение заключается в том, что Европа перестанет вести бизнес с Россией. Это может привести к значительному росту цен на нефть и газ", - отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Цены на нефть растут после обвала накануне Страны МЭА высвободят из SPR 60 млн барр. нефти дополнительно к 180 млн барр. США - СМИ Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США Нефть перешла к снижению Нефть дорожает на ожиданиях новых санкций против РФ Цены на нефть поднимаются после резкого недельного падения

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az