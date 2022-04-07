Молдова сохраняет нейтралитет, невзирая на риски безопасности - МИД

Молдова продолжит придерживаться принципа нейтралитета, закрепленного в Конституции страны, несмотря на высокие риски безопасности, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску в четверг в интервью телеканалу JurnalTV.

"Принцип нейтралитета закреплен в Конституции, принятой в 1994 г. Это выбор народа. Мы не можем сказать, что нейтралитет в полной мере гарантирует нашу безопасность. Молдавия рассоложена в очень неспокойном регионе. Риски безопасности очень велики, но мы соблюдаем принцип нейтралитета", - заявил Попеску.

Он провел сравнение с Украиной и Грузией.

"У нас разные позиции и устремления. Грузия всегда стремилась к вступлению в НАТО. Украина сначала избрала политику неприсоединения, а затем заявила о стремлении вступить в НАТО. Мы видим, что произошло в Грузии, что происходит на Украине. Риски есть везде. Конечно же, нейтралитет не гарантирует безопасность. Нам необходимо укрепить государственные институты, чтобы они были в состоянии отвечать на все вызовы", - подчеркнул министр.

Среди этих вызовов он назвал и риски новой волны беженцев с Украины.

"Сейчас ситуация у границы Молдовы чуть спокойнее. В республике остается почти сто тысяч беженцев из Украины", - сказал Попеску.

Отвечая на вопросы журналиста об отказе Молдовы присоединиться к санкциям против России, он отметил, что "у дипломатии имеется широкий спектр действий, посредством которых государство может выразить свое несогласие с действиями другой страны".

"В банковско-финансовой системе Молдовой соблюдаются международные положения о санкциях против Российской Федерации в этой сфере", - отметил Попеску.