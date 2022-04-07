Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8555 RUR   0.0208 GBR   2.2239 TRY   0.1153

Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 96.23 -5.73 Brent 101.07 -5.57

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.04.2022 15:40

В представленном Киевом новом проекте соглашения с РФ налицо отход от предложений, сделанных в Стамбуле - Лавров

Украина представила новый проект соглашения, в России усматривают в нем отход от договоренностей, достигнутых в Стамбуле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Украина представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации (Давида) Арахамии", - сказал он в четверг.

По словам министра, "в стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь". "Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем "эффективном контроле", причем по состоянию на 23 февраля", - отметил Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az