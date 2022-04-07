В представленном Киевом новом проекте соглашения с РФ налицо отход от предложений, сделанных в Стамбуле - Лавров

Украина представила новый проект соглашения, в России усматривают в нем отход от договоренностей, достигнутых в Стамбуле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Украина представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации (Давида) Арахамии", - сказал он в четверг.
По словам министра, "в стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь". "Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем "эффективном контроле", причем по состоянию на 23 февраля", - отметил Лавров.
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