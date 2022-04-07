Лавров: Киев стремится затянуть переговоры

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг заявил о недоговороспособности руководства Украины, что, по его словам, говорит о стремлении Киева затянуть и подорвать переговорный процесс.

"Подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий", - говорится комментарии Лаврова журналистам.

По словам главы МИД РФ, причина заключается в стремлении Запада подтолкнуть украинскую сторону к продолжению боевых действий.