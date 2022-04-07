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СНГ 07.04.2022 15:42

Лавров заявляет об изменении позиции Киева по проведению военных учений в Украине

Новые предложения Украины предполагают возможность проведения на ее территории военных учений с участием иностранных контингентов при согласии большинства стран-гарантов ее безопасности, Россия в этом контексте не упоминается, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В документе, под которым стоит подпись Арахамии, прямо сказано, что в контексте нейтрального, внеблокового, неядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию", - сказал Лавров журналистам.

По словам министра, "в поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено".

"Теперь речь идет уже о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России", - заявил Лавров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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