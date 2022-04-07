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ТЭК 07.04.2022 15:50

ЕС может в краткосрочной перспективе заменить половину импорта российского газа

Евросоюз сможет в случае необходимости заменить около половины импортируемого в настоящий момент в Европу российского газа, считает председатель административного совета французской энергетической и газовой компании Engie Жан-Пьер Кламадье.

"Европейским руководителям сказано, что если импорт российского газа прекратится, мы, вероятно, будем способны заменить его примерно наполовину", - сказал глава Engie в четверг в эфире Radio Classique.

"Остальное в очень короткие сроки должно быть компенсировано сокращением потребления, особенно в промышленных секторах", - продолжил Кламадье.

По его словам, большая часть усилий и корректировок должна быть предпринята в промышленности. Он подчеркнул, что на нее приходится 25% потребления газа.

Руководитель Engie ожидает от возможного эмбарго на российский газ, предварительные рассуждения о котором стали раздаваться в ЕС в связи с последними событиями на Украине, "очень значительных" последствий для европейской экономики "не в ближайшие месяцы, но во время будущей зимы".

"Немедленного эффекта не будет. В том, что касается газа, мы подходим к летнему сезону, то есть к сезону, когда мы получаем газа больше, чем потребляем, и мы его складируем", - объяснил глава французской компании.

Он отметил, что нынешняя задача - восполнить запасы газа таким образом, чтобы провести будущую зиму с возможно наименьшими последствиями от предполагаемой приостановки поставок.

В настоящее время на газ из России в европейском импорте приходится около 40%. Ряд европейских лидеров в последние дни заявляли, что их страны в краткосрочной перспективе не смогут полностью отказаться от российского газа.

Вместе с тем председатель Евросовета Шарль Мишель, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге 6 апреля, заявил: "Я думаю, что меры в отношении нефти и даже газа (из РФ - ИФ) также потребуются - раньше или позже".

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗ, ИМПОРТ


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