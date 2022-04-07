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ТЭК 07.04.2022 16:07

Иран с августа 2021г заключил нефтяные контракты на $16,5 млрд

Правительство Ирана с августа прошлого года заключило 55 нефтяных контрактов на общую сумму $16,5 млрд, сообщил агентству IRNA министр нефти страны Джавад Оуджи.

Он не стал упоминать названия компаний, с которыми были заключены соглашения, по причине действующих международных санкций, однако отметил, что среди них есть как внутренние, так и зарубежные компании.

Среди всех контрактов Оуджи выделил трехстороннее соглашение между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном о своповых поставках туркменского газа через территорию Ирана в Азербайджан. Благодаря этому соглашению Иран сможет обеспечивать свои северные провинции газом в зимние месяцы, пояснил министр.

Оуджи также добавил, что на момент формирования нового правительства страны во главе с президентом Ибрагимом Раиси в августе состояние нефтяных резервов Ирана находилось в кризисном положении. Поэтому правительство было вынуждено предпринимать действия для увеличения резервов.

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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