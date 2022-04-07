Азербайджан и Казахстан создают аналитический Экспертный совет

Председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев в четверг встретился с послом Казахстана в Баку Сержаном Абдыкаримовым. «В ходе состоявшихся переговоров достигнута договорённость о создании казахстанско-азербайджанского Экспертного совета, куда войдут видные эксперты и представители аналитических центров двух стран», - сообщает посольство Казахстана в Азербайджане на своей странице в Facebook. Э.Шафиев

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