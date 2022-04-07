Пашинян принимает предложения Азербайджана о мире, но хочет их уточнить

Предложенные Арменией и Азербайджаном принципы и вопросы относительно соглашения о мире должны быть уточнены и обобщены по итогам переговоров, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"По итогам встречи в Брюсселе премьер-министра Армении и президента Азербайджана главам МИД двух стран поручено начать подготовку к переговорам о мире между странами. Это означает, что предложенные Арменией и Азербайджаном принципы и вопросы относительно соглашения о мире должны быть уточнены и обобщены по итогам переговоров", - заявил Пашинян на заседании правительства в четверг.

Он отметил, в предложениях Азербайджана "нет ничего неприемлемого, однако они не полностью отражают вопросы мирной повестки", в частности уточнение окончательного статуса Карабаха.

Пашинян подчеркнул, что эти вопросы должны стать предметом переговоров. "В этом процессе считаем существенным вовлеченность сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и мы должны работать в этом направлении. Вчера в Брюсселе было обсуждено ухудшение атмосферы безопасности в Карабахе, но эти обсуждения не привели к единой оценке ситуации", - отметил Пашинян.

Говоря о достигнутой с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым договоренности до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы, премьер Армении заявил, что комиссия будет иметь двойной мандат - работы по делимитации и обеспечению безопасности и стабильности вдоль границ.

Он сообщил, что готовность содействовать работе по делимитации и демаркации границ выразили Россия и Евросоюз.

"Наша позиция заключается в том, что между Арменией и Азербайджаном де-юре существует граница. Это приграничная линия, существующая с советских времен. Фиксируя это, надо начать работы по делимитации и достичь решений, параллельно предпринимая меры в направлении обеспечения стабильности и безопасности", - сказал премьер Армении.

Он сообщил также, что на встрече в Брюсселе были обсуждены вопросы разблокирования региональных коммуникаций. "По данному вопросы были зафиксированы определенные разночтения. Договорились продолжить работы по поиску решений", - отметил Пашинян.