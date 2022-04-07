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Британские компании ждут негативного влияния ситуации на Украине для их продаж

Многие британские компании ожидают, что российско-украинский конфликт отрицательно скажется на их продажах в ближайший год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Банком Англии совместно с экспертами Стэнфордского и Ноттингемского университетов.

Негативных последствий для выручки ждут 48% из порядка 3 тыс. компаний, принявших участие в проводившемся в марте опросе. В среднем они оценивают потенциальную потерю продаж в 3%.

Примерно половина опрошенных компаний отметила, что российско-украинский конфликт является одним из трех ключевых источников неопределенности.

Результаты опроса также показали, что британские компании ожидают дальнейшего усиления инфляции в стране. Так, на ближайший год они прогнозируют ускорение темпов роста потребительских цен до максимальных с 2017 года 5%.

Увеличение инфляционных ожиданий и ухудшение перспектив продаж ограничивают инвестиционные планы бизнеса, отмечает газета Financial Times. Прогнозы компаний на второй квартал предполагают, что инвестиции в бизнес будут примерно на 5,3% ниже обычных для этого времени уровней. В феврале ожидалось, что они будут ниже нормы лишь на 1,3%.

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