Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8555 RUR   0.0208 GBR   2.2239 TRY   0.1153

Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 96.23 -5.73 Brent 101.07 -5.57

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 07.04.2022 22:47

Инфляция в Мексике в марте подскочила до максимума за 21 год

Потребительские цены в Мексике в марте выросли на 7,45% в годовом выражении, что стало максимальным повышением с начала 2001 года, свидетельствуют данные Национального института статистики и географии страны (INEGI).

В феврале инфляция составляла 7,28%.

Цены в марте выросли на 0,99% относительно предыдущего месяца.

Базовый индекс потребительских цен (CPI Core), не учитывающий цены на энергоносители и сельскохозяйственную продукцию, в марте вырос на 0,72% в помесячном и на 6,78% в годовом выражении.

Продукты питания в Мексике подорожали на 10,08% относительно марта прошлого года, в том числе свежие фрукты и овощи - более чем на 20%. Цены на энергоносители выросли на 5,23%, главным образом за счет подорожавшего пропана. Услуги подорожали на 4,62%.

На фоне активного роста потребительских цен, существенно превышающего целевой показатель в 3%, ЦБ Мексики последовательно повышал ключевую ставку на семи последних заседаниях подряд. Сейчас ключевая процентная ставка в стране составляет 6,5%, сообщает MarketWatch.

"Сохраняющиеся инфляционные риски, а также более "ястребиная" политика Федрезерва продолжат оказывать давление на ЦБ Мексики с тем, чтобы он продолжил повышать ставки в ближайшие месяцы", - отметил аналитик Capital Economics Нихил Сангани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az