Инфляция в Мексике в марте подскочила до максимума за 21 год

Потребительские цены в Мексике в марте выросли на 7,45% в годовом выражении, что стало максимальным повышением с начала 2001 года, свидетельствуют данные Национального института статистики и географии страны (INEGI).
В феврале инфляция составляла 7,28%.
Цены в марте выросли на 0,99% относительно предыдущего месяца.
Базовый индекс потребительских цен (CPI Core), не учитывающий цены на энергоносители и сельскохозяйственную продукцию, в марте вырос на 0,72% в помесячном и на 6,78% в годовом выражении.
Продукты питания в Мексике подорожали на 10,08% относительно марта прошлого года, в том числе свежие фрукты и овощи - более чем на 20%. Цены на энергоносители выросли на 5,23%, главным образом за счет подорожавшего пропана. Услуги подорожали на 4,62%.
На фоне активного роста потребительских цен, существенно превышающего целевой показатель в 3%, ЦБ Мексики последовательно повышал ключевую ставку на семи последних заседаниях подряд. Сейчас ключевая процентная ставка в стране составляет 6,5%, сообщает MarketWatch.
"Сохраняющиеся инфляционные риски, а также более "ястребиная" политика Федрезерва продолжат оказывать давление на ЦБ Мексики с тем, чтобы он продолжил повышать ставки в ближайшие месяцы", - отметил аналитик Capital Economics Нихил Сангани.
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