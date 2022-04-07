США скептически относятся к проекту EastMed как альтернативе газу из РФ

В Вашингтоне полагают, что прокладка газопровода EastMed с месторождений в восточном Средиземноморье в Европу слишком затратна с финансовой точки зрения и займет слишком много времени для стран, которые стремятся поскорее найти альтернативу российскому газу, сообщает агентство Associated Press (AP).

Как пишет агентство, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, что с помощью предлагаемого проекта газопровода EastMed "невозможно незамедлительно поставлять газ, который необходим Европе для быстрого отказа от российской энергии, поскольку он будет проходить глубоко под водой, а его строительство может занять более десяти лет".

"У нас нет десяти лет. Через десять лет, начиная с настоящего момента, мы хотим иметь гораздо более чистые и разнообразные источники энергии", - приводит AP слова Нуланд.

По ее словам, Запад хочет найти варианты получения как можно большего количества газа и нефти на переходный период к чистой энергетике.

AP напоминает, что несколько лет назад у Греции и Кипра возникла идея провести газопровод длиной 1,9 тыс. км и стоимостью $6 млрд для подачи природного газа, который используется для обогрева домов, выработки электроэнергии и обеспечения работы промышленных предприятий, с недавно открытых месторождений у берегов Израиля и Кипра. В 2020 году Греция, Кипр и Израиль подписали в Афинах соглашение, в соответствии с которым договорились приступить к подготовке планов по реализации проекта EastMed.

Планировалось, что мощность EastMed составит 12 млрд кубометров в год. Через него газ мог бы поставляться с офшорных месторождений, расположенных между Израилем и Кипром, в Грецию и далее в другие государства юго-восточной Европы.

Как сообщали в 2020 году греческие СМИ, EastMed мог бы стать самым длинным подводным газопроводом в мире. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2025-2026 гг.

Европейский союз в конце 2015 года присвоил EastMed статус "Проекта общего интереса" (PCI) и тогда уже заплатил 2 млн евро на подготовку технико-экономического обоснования.