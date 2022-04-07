Эстония и Финляндия планируют взять в аренду терминал СПГ

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр экономики Финляндии Мика Линтиля договорились о том, что две страны совместно возьмут в аренду плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ), который будет обеспечивать надежность газоснабжения двух стран.
"Снабжение Эстонии и Финляндии природным газом сильно зависит от России, поэтому в нынешнее нестабильное время необходимо обеспечить свои тылы и быть готовыми отказаться от идущего из России газа. Вместе с северными соседями мы посчитали, что разумнее всего было бы объединить свои силы и обеспечить газоснабжение обеих стран путем использования совместного терминала сжиженного природного газа уже в нынешнем году", - сказал Аас, сообщает агентство BNS.
"Плавучий терминал СПГ является эффективным способом обеспечения газоснабжения, в том числе и для промышленности. Я благодарю правительство Эстонии за хорошее сотрудничество", - добавил Линтиля.
Согласно плану, Эстония и Финляндия совместно возьмут в аренду плавучий терминал СПГ и создадут в эстонском Палдиски и финском Инкоо необходимые причалы.
Плавучий терминал СПГ планируется доставить в регион к осени.
Сооружение причалов возьмут на себя оба государства, расходы по аренде терминала планируется разделить в соответствии с объемами потребления странами газа. Оценочные расходы по аренде плавучего терминала составляют для Эстонии при лучшем раскладе от 10 млн евро в год. Сотрудничество по реализации плана ведут администраторы систем газоснабжения обоих государств Elering и Gasgrid.
Поскольку регион Балтии и Финляндия достаточно прочно связан с поставками российского газа, то в случае их прекращения в регионе останется непокрытым полугодовой объем потребления. Годовое потребление газа в Финляндии составляет около 23 тераватт-часов, потребление Эстонии - около 5 тераватт-часов.
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