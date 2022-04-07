ВМС США планируют снять с вооружения более 20 кораблей в связи с изменением международной обстановки

ВМС США намерены вывести из эксплуатации 24 корабля, включая девять новейших, на фоне изменения вызовов, с которыми приходится иметь дело американским военным, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

"Нам нужны подготовленные, эффективные, летальные силы более, нежели нам нужны более крупные силы, которые менее подготовлены, эффективны и летальны", - приводит AP слова начальника военно-морских операций адмирала Майкла Гилдиса с выставки Sea-Air-Space в минувший понедельник.

Агентство поясняет, что информация о возможном списании кораблей стала известна после "быстрой переориентации" внимания ВМС США на Россию и Китай.

Из 24 кораблей планируется, в частности, вывести из эксплуатации пять крейсеров, две подводные лодки типа "Лос-Анджелес" и девять новейших литоральных боевых кораблей типа "Фридом", самому старому из которых 10 лет.

По данным ВМС, вывод из состава флота каждого из девяти кораблей "Фридом" позволит сэкономить в год до $50 млн на каждый корабль, а высвободившиеся деньги направить на другие нужды - поддержание боеспособности остальных кораблей и строительство новых.

Корабли типа "Фридом" отличались большой скоростью и маневренностью, в том числе на мелководье, могли преследовать пиратов. Однако использование этих кораблей выявила технические проблемы.

AP уточняет, что вывод из эксплуатации кораблей раньше истечения срока службы потребует утверждения Конгрессом США.

Между тем, во вторник на слушаниях в комиссии по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США эти планы подверглись критике. В частности, отмечалось, что в то время как ВМС США сократились в размерах с 318 до 297 кораблей, ВМС КНР, наоборот, возросли с 210 до 360 единиц за последние два десятилетия.

В ответ присутствовавший на слушаниях председатель Комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что ВМС США надо сконцентрироваться не на размерах, а на боевом потенциале.