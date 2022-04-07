Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8555 RUR   0.0208 GBR   2.2239 TRY   0.1153

Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 96.23 -5.73 Brent 101.07 -5.57

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 07.04.2022 22:05

ЦБ Сингапура перевел правительству $55 млрд излишка резервов

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS, ЦБ страны) сообщило в четверг о передаче правительству части валютных резервов на сумму 75 млрд сингапурских долларов ($55,14 млрд).

Согласно новому механизму, MAS покупает специальные гособлигации (reserves management government securities), таким образом передавая избыточные официальные валютные резервы правительству для долгосрочных инвестиций суверенного фонда благосостояния, сообщает MarketWatch.

После перевода средств в четверг резервы MAS составляют около 95% ВВП страны. Оптимальным уровнем ЦБ считает 65-75% ВВП.

"MAS ожидает дальнейших переводов избыточных резервов правительству в течение года" для того, чтобы довести их отношение к ВВП до оптимального уровня, говорится в заявлении центрального банка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СИНГАПУР, ЦБ, РЕЗЕРВЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az