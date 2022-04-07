ЦБ Сингапура перевел правительству $55 млрд излишка резервов

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS, ЦБ страны) сообщило в четверг о передаче правительству части валютных резервов на сумму 75 млрд сингапурских долларов ($55,14 млрд). Согласно новому механизму, MAS покупает специальные гособлигации (reserves management government securities), таким образом передавая избыточные официальные валютные резервы правительству для долгосрочных инвестиций суверенного фонда благосостояния, сообщает MarketWatch. После перевода средств в четверг резервы MAS составляют около 95% ВВП страны. Оптимальным уровнем ЦБ считает 65-75% ВВП. "MAS ожидает дальнейших переводов избыточных резервов правительству в течение года" для того, чтобы довести их отношение к ВВП до оптимального уровня, говорится в заявлении центрального банка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».