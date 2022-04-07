Fitch: Рост ВВП Азербайджана в 2022г составит 2,7%, инфляция – 8,7%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings рост ВВП Азербайджана на 2022 год прогнозирует на уровне 2,7%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Fitch Ratings пересмотрело свои оценки роста ВВП в регионе СНГ+ на 2022 год в сторону понижения из-за воздействия на регион конфликта между Россией и Украиной. При этом агентство отмечает, что влияние конфликта на страны в регионе отличается, так как производители нефти и газа выиграют от более высоких экспортных цен на них.

«Это наиболее очевидно на примере Азербайджана, который экспортирует нефть и газ и выиграет от высокого спроса и более высоких цен», - отмечается в обзоре агентства.

Согласно оценкам, Fitch рост ВВП Азербайджана в 2022 году составит 2,7% (в ноябре 2021 года агентство рост ВВП на 2022 год прогнозировало на уровне 2,9% - ИФ), среднегодовая инфляция ускорится до 8,7% (ноябрьская оценка – 6,4%).

Агентство отмечает, что за счет высоких цен на нефть и газ и роста валютной выручки от их экспорта профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составит 23,7% ВВП (предыдущая оценка – 7,9% ВВП). «Это позволит еще больше укрепить резервы суверенных активов», - подчеркивает Fitch.

Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,9%, среднегодовую инфляцию – 4%.

В 2021 году рост ВВП Азербайджана составил 5,6%, среднегодовая инфляция – 6,7%, профицит счета текущих операций платежного баланса – 15,2% ВВП.

Н.Аббасова