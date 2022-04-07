Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8555 RUR   0.0208 GBR   2.2239 TRY   0.1153

Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 96.23 -5.73 Brent 101.07 -5.57

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 07.04.2022 17:50

Fitch: Рост ВВП Азербайджана в 2022г составит 2,7%, инфляция – 8,7%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings рост ВВП Азербайджана на 2022 год прогнозирует на уровне 2,7%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Fitch Ratings пересмотрело свои оценки роста ВВП в регионе СНГ+ на 2022 год в сторону понижения из-за воздействия на регион конфликта между Россией и Украиной. При этом агентство отмечает, что влияние конфликта на страны в регионе отличается, так как производители нефти и газа выиграют от более высоких экспортных цен на них.

«Это наиболее очевидно на примере Азербайджана, который экспортирует нефть и газ и выиграет от высокого спроса и более высоких цен», - отмечается в обзоре агентства.

Согласно оценкам, Fitch рост ВВП Азербайджана в 2022 году составит 2,7% (в ноябре 2021 года агентство рост ВВП на 2022 год прогнозировало на уровне 2,9% - ИФ), среднегодовая инфляция ускорится до 8,7% (ноябрьская оценка – 6,4%).

Агентство отмечает, что за счет высоких цен на нефть и газ и роста валютной выручки от их экспорта профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составит 23,7% ВВП (предыдущая оценка – 7,9% ВВП). «Это позволит еще больше укрепить резервы суверенных активов», - подчеркивает Fitch.

Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,9%, среднегодовую инфляцию – 4%.

В 2021 году рост ВВП Азербайджана составил 5,6%, среднегодовая инфляция – 6,7%, профицит счета текущих операций платежного баланса – 15,2% ВВП.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: FITCH, ВВП, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Fitch: Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2022гг составит 2,5% Рост ВВП Азербайджана в 2021г составит до 2,5% - Fitch Fitch несколько улучшило прогноз по росту ВВП Азербайджана на 2021г Fitch несколько улучшил прогноз по ВВП Азербайджана на 2020г, прогнозирует рост в 2021-2022гг Пакет мер в $1,5 млрд снизит негативный эффект на экономику Азербайджана из-за снижения цен на нефть и коронавируса - Fitch Fitch прогнозирует негативное воздействие коронавируса и низких цен на нефть на экономику Азербайджана, восстановление ожидается в 2021г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az