Путин обсудил с Совбезом РФ переговоры российской и украинской делегаций

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ход специальной военной операции на Украине, а также переговоров между российской и украинской делегациями, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями. Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, как имело место в Буче", - заявил Песков.
В совещании приняли участие премьер Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред СБ Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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