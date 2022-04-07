Крупные военные учения с участием союзников по НАТО пройдут в Эстонии в мае

Крупные учения "Еж 2022" (Siil 2022) по проверке боеготовности Сил обороны Эстонии c участием союзников по НАТО и стран-партнеров пройдут в мае на территории республики, сообщил в четверг бригадный генерал Вахур Карус (Vahur Karus).
"Силы обороны организуют масштабные учения "Еж -2022", которые продлятся с середины мая до начала июня, и в них примут участие около 16 000 солдат, резервистов, военнослужащих союзников. Они должны сыграть важную роль в обучении наших солдат и проверке боевой готовности 2-й пехотной бригады", - сказал он на информационном часе в Академии сил обороны.
В учениях "Еж-2022" примут участие подразделения обеих пехотных бригад вооруженных сил Эстонии, ВВС, ВМС, киберкомандования, командования специальных операций, военной полиции, ополчения. В маневрах также примут участие подразделения союзных и партнерских стран.
"Еж" - крупнейшие учения Сил обороны Эстонии. Ранее они проводились в 2008, 2015 и 2018 годах.
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