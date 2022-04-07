Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8555 RUR   0.0208 GBR   2.2239 TRY   0.1153

Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 96.23 -5.73 Brent 101.07 -5.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.04.2022 18:15

Крупные военные учения с участием союзников по НАТО пройдут в Эстонии в мае

Крупные учения "Еж 2022" (Siil 2022) по проверке боеготовности Сил обороны Эстонии c участием союзников по НАТО и стран-партнеров пройдут в мае на территории республики, сообщил в четверг бригадный генерал Вахур Карус (Vahur Karus).

"Силы обороны организуют масштабные учения "Еж -2022", которые продлятся с середины мая до начала июня, и в них примут участие около 16 000 солдат, резервистов, военнослужащих союзников. Они должны сыграть важную роль в обучении наших солдат и проверке боевой готовности 2-й пехотной бригады", - сказал он на информационном часе в Академии сил обороны.

В учениях "Еж-2022" примут участие подразделения обеих пехотных бригад вооруженных сил Эстонии, ВВС, ВМС, киберкомандования, командования специальных операций, военной полиции, ополчения. В маневрах также примут участие подразделения союзных и партнерских стран.

"Еж" - крупнейшие учения Сил обороны Эстонии. Ранее они проводились в 2008, 2015 и 2018 годах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Парламент Эстонии призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС Генсек НАТО не видит в России прямой военной угрозы для стран Балтии Инцидент с истребителем НАТО в Эстонии создает риски для безопасности в регионе - МИД РФ Эстония ожидает от саммита НАТО увеличения в регионе Балтии численности войск высокой готовности Министры обороны стран Балтии надеются, что саммит НАТО подаст сигнал об усилении сил сдерживания Глава Минобороны Эстонии считает, что Россия пытается "выдавить" НАТО с Балтики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az