Страны G7 решили запретить новые инвестиции в РФ, в том числе в сфере энергетики - заявление

Лидеры стран "группы семи" приняли решение запретить новые инвестиции в "ключевые сферы" российской экономики, говорится в заявлении G7, распространенном в четверг.
"Мы (лидеры G7 - ИФ) запрещаем новые инвестиции в ключевые сферы российской экономики, в том числе в сферу энергетики", - указано в заявлении глав государств и правительств "группы семи".
В нем также отмечается, что страны G7 "продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы".
"Мы будем усиливать давление, в том числе вводя дополнительные санкции против госкомпаний", - говорится в заявлении.
Также в G7 отметили, что будут продолжать принимать ограничительные меры и против представителей "российских элит и их родственников". В заявлении также говорится о готовности G7 принимать дальнейшие меры против ВПК России.
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