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СНГ 07.04.2022 18:29

Страны G7 решили запретить новые инвестиции в РФ, в том числе в сфере энергетики - заявление

Лидеры стран "группы семи" приняли решение запретить новые инвестиции в "ключевые сферы" российской экономики, говорится в заявлении G7, распространенном в четверг.

"Мы (лидеры G7 - ИФ) запрещаем новые инвестиции в ключевые сферы российской экономики, в том числе в сферу энергетики", - указано в заявлении глав государств и правительств "группы семи".

В нем также отмечается, что страны G7 "продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы".

"Мы будем усиливать давление, в том числе вводя дополнительные санкции против госкомпаний", - говорится в заявлении.

Также в G7 отметили, что будут продолжать принимать ограничительные меры и против представителей "российских элит и их родственников". В заявлении также говорится о готовности G7 принимать дальнейшие меры против ВПК России.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, МИР, G7, РОССИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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