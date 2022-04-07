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СНГ 07.04.2022 18:44

Россия получила уведомление о выходе США из переговоров с Россией по кибербезопасности и закрытии канала связи, сообщили в СБ РФ

США прекратили сотрудничество с Россией по кибербезопасности и закрыли канал связи, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

"Сейчас Белый дом уведомил нас о том, что в одностороннем порядке выходит из переговорного процесса и закрывает канал связи", - заявил Храмов в интервью "Российской газете".

По его словам, ранее была создана совместная группа "Кремль - Белый дом" под эгидой Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности США для разработки мер по защите от хакерских атак на критическую инфраструктуру обеих стран.

В ходе работы этой группы стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры РФ и США, отметил Храмов.

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Тэги: РОССИЯ, США, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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