Россия получила уведомление о выходе США из переговоров с Россией по кибербезопасности и закрытии канала связи, сообщили в СБ РФ

США прекратили сотрудничество с Россией по кибербезопасности и закрыли канал связи, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

"Сейчас Белый дом уведомил нас о том, что в одностороннем порядке выходит из переговорного процесса и закрывает канал связи", - заявил Храмов в интервью "Российской газете".

По его словам, ранее была создана совместная группа "Кремль - Белый дом" под эгидой Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности США для разработки мер по защите от хакерских атак на критическую инфраструктуру обеих стран.

В ходе работы этой группы стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры РФ и США, отметил Храмов.