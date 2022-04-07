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ТЭК 07.04.2022 19:13

Новак: часть европейских покупателей уже акцептовала новую систему оплаты российского газа

Часть покупателей российского газа из недружественных стран Европы уже приняла новые условия оплаты поставок, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сейчас европейские страны и компании - потребители российского газа изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть, которые уже согласились с таким подходом. Есть страны, которые изучают. И я уверен, что платежи будут осуществляться с тем, как определил указ президента", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"В 10-дневный период должен выйти порядок, основное прописано в указе", - добавил вице-премьер в беседе с журналистами.

"Платежи за газ в апреле в основном выплачиваются в мае, поэтому точно будем знать в мае, какими странами будут осуществляться. Я уверен, что все будут рассчитываться с этим механизмом. Мы видим, что отдельные страны, посмотрев этот механизм, говорят, что он вполне приемлем", - добавил Новак.

Как сообщалось, 31 марта подписан указ президента РФ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в российских рублях.

Для этого в уполномоченном фининституте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому" . Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗ, УСЛОВИЯ


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