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ТЭК 07.04.2022 19:45

Новак: РФ снизит добычу нефти в апреле на 4-5% к марту на фоне изменения логистики и проблем с транспортировкой

Добыча нефти в РФ по итогам апреля может снизиться на 4-5% к марту из-за смены логистики и возможных проблем со страхованием и использованием судов, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"У нас будет корректировка объемов добычи действительно в апреле в сторону уменьшения, мы это видим, потому что меняется логистика, и финансовые проблемы будут связаны со страхованием, с использованием судов. Все это, конечно, вносит свои коррективы, поэтому в апреле у нас будет корректировка, и я думаю, что, может быть, увидим там снижение в среднем по апрелю 4-5% (к марту - ИФ), от нашего максимального уровня (добычи - ИФ)", - сообщил Новак.

Вице-премьер отметил, что снижение добычи не является директивным.

"Нет, не директивно, это компании самостоятельно будут решать", - подчеркнул он.

Новак также сообщил, что вопрос создания хранилищ нефти всегда на повестке.

"Этот вопрос на повестке всегда. Есть определенные объемы, которые мы можем в резервуарах хранить и в трубопроводной системе, но, конечно, это совсем незначительно по отношению к тем объемам, которые мы добываем и реализуем на экспорт", - сказал он.

Как сообщалось, среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ по состоянию на 3 апреля снизилась на 3,9% к марту и составила около 1 млн 444 тыс. т.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПЛАНЫ


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