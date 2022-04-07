Нефть перешла к слабому снижению, Brent подешевела до $100,78 за баррель

Цены на нефть начали снижаться вечером в четверг, продолжив начавшееся накануне падение.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:53 дешевеют на $0,29 (0,29%) - до $100,78 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,07 (0,07%) - до $96,16 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене более чем на 5% на новости о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства.

Как сообщалось, накануне участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.

"Это больше, чем 30-50 млн баррелей, о которых говорил (президент США Джо) Байден, - отметил старший аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Это значительные объемы, но они все же меньше, чем ожидаемые потери около 2 млн баррелей в сутки российской нефти".

Тем временем коронавирус штамма "омикрон" в Китае распространяется быстрее, чем предыдущие штаммы, что приводит к снижению прогнозов спроса в стране, отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

В течение нескольких дней в КНР фиксируется свыше 20 тыс. случаев новых заражений в сутки.