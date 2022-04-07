Нефть перешла к слабому снижению, Brent подешевела до $100,78 за баррель

Цены на нефть начали снижаться вечером в четверг, продолжив начавшееся накануне падение.
Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:53 дешевеют на $0,29 (0,29%) - до $100,78 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,07 (0,07%) - до $96,16 за баррель.
Накануне обе марки упали в цене более чем на 5% на новости о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства.
Как сообщалось, накануне участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.
"Это больше, чем 30-50 млн баррелей, о которых говорил (президент США Джо) Байден, - отметил старший аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Это значительные объемы, но они все же меньше, чем ожидаемые потери около 2 млн баррелей в сутки российской нефти".
Тем временем коронавирус штамма "омикрон" в Китае распространяется быстрее, чем предыдущие штаммы, что приводит к снижению прогнозов спроса в стране, отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.
В течение нескольких дней в КНР фиксируется свыше 20 тыс. случаев новых заражений в сутки.
Азербайджан и Казахстан создают аналитический Экспертный совет
Проверена готовность личного состава ВС Азербайджана в преддверии международных учений «Эфес-2022»
Баку и Белград подписали соглашение о социальном обеспечении
В Азербайджане за сутки выявили 25 новых случаев COVID-19
Состоялось открытие школы программирования Maestro School
Соцвыплаты населению Азербайджана в I квартале выросли на 6%
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Генассамблея ООН проголосовала за приостановку членства России в СПЧ
Черногория объявила четырех российских дипломатов персона нон грата
Британские компании ждут негативного влияния ситуации на Украине для их продаж
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Банк Республика и Детские деревни - SOS подписали меморандум о сотрудничестве
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ