Черногория объявила четырех российских дипломатов персона нон грата

МИД Черногории объявил четырех российских дипломатов персона нон грата, они должны будут покинуть страну в течение семи дней, сообщается на сайте министерства в четверг.

"МИД объявил еще четырех дипломатов посольства РФ в Черногории персона нон грата. Официальная нота об этом решении, устанавливающая семидневный срок выезда с территории нашей страны, сегодня была вручена послу России", - говорится в заявлении МИД страны.

На этой неделе некоторые европейские страны объявили о выдворении дипломатов РФ.

Как ранее заявляла российская сторона, РФ даст соответствующий ответ на высылку дипломатов.