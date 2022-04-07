Черногория объявила четырех российских дипломатов персона нон грата

МИД Черногории объявил четырех российских дипломатов персона нон грата, они должны будут покинуть страну в течение семи дней, сообщается на сайте министерства в четверг.
"МИД объявил еще четырех дипломатов посольства РФ в Черногории персона нон грата. Официальная нота об этом решении, устанавливающая семидневный срок выезда с территории нашей страны, сегодня была вручена послу России", - говорится в заявлении МИД страны.
На этой неделе некоторые европейские страны объявили о выдворении дипломатов РФ.
Как ранее заявляла российская сторона, РФ даст соответствующий ответ на высылку дипломатов.
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