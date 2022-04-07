Обслуживать двигатели Superjet 100 будут российские компании - Мантуров

Обслуживать российско-французские двигатели SaM146, которыми оснащаются самолёты Superjet 100, в условиях санкций будут отечественные компании, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы всё будем обслуживать, все компетенции для этого есть. Это (будут делать - ИФ) российские компании", - сказал Мантуров журналистам в четверг.
SaM146 выпускает российско-французская компания PowerJet. Из-за санкций она прекратила их техобслуживание и ремонт, сообщал ранее источник "Интерфакса", близкий к авиапрому. По его словам, остановлены поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг.
Госкорпорация "Ростех", которая курирует предприятия авиапрома (а также контролирует 50% в PowerJet через "ОДК-Сатурн"), сообщала, что работает над повышением компетенции по ремонту Superjet 100.
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