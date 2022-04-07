Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8555 RUR   0.0208 GBR   2.2239 TRY   0.1153

Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 96.23 -5.73 Brent 101.07 -5.57

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 07.04.2022 20:01

Обслуживать двигатели Superjet 100 будут российские компании - Мантуров

Обслуживать российско-французские двигатели SaM146, которыми оснащаются самолёты Superjet 100, в условиях санкций будут отечественные компании, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы всё будем обслуживать, все компетенции для этого есть. Это (будут делать - ИФ) российские компании", - сказал Мантуров журналистам в четверг.

SaM146 выпускает российско-французская компания PowerJet. Из-за санкций она прекратила их техобслуживание и ремонт, сообщал ранее источник "Интерфакса", близкий к авиапрому. По его словам, остановлены поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг.

Госкорпорация "Ростех", которая курирует предприятия авиапрома (а также контролирует 50% в PowerJet через "ОДК-Сатурн"), сообщала, что работает над повышением компетенции по ремонту Superjet 100.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АВИАПРОМ, SUPERJET, ОБСЛУЖИВАНИЕ


Похожие новости


Серийное производство МС-21 из-за санкций сдвигается на 1-2 года - Борисов Большинство самолетов Boeing и Airbus останутся в РФ - Борисов Глава Татарстана призывает законодательно обязать авиакомпании закупать отечественные самолеты

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az