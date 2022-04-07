Генассамблея ООН проголосовала за приостановку членства России в СПЧ

Генассамблея ООН в четверг проголосовала за то, чтобы приостановить членство России в Совете ООН по правам человека (СПЧ).

"Резолюция одобрена", - объявили на ГА ООН по итогам подсчета голосов. За приостановку проголосовали 93 страны, против - 24, а 58 воздержались.

Рассмотрение этого вопроса инициировали США и ряд других стран. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью NPR высказала мнение, что исключение России из состава членов СПЧ "будет символичным", поскольку, по ее словам, РФ "сделала все возможное, чтобы, на мой взгляд, нанести ущерб международному порядку и поставить под угрозу ценности ООН".

C поддержкой этой инициативы США выступили, в частности, в Великобритании. Глава МИД Лиз Трасс заявила, что Россия "не может оставаться членом" правозащитного органа ООН после обнаружения "массовых захоронений" в Буче близ Киева.

Россия со своей стороны отвергла обвинения в адрес российских военных в связи с событиями в Буче. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что эти обвинения являются огульными и бездоказательными.

Россия являлась членом СПЧ ООН с 2006 по 2012 год, после чего вернулась в Совет на промежуток с 2014 по 2016 год. 28 октября 2016 года Россия не попала в состав СПЧ на 2017-2019 годы, уступив Хорватии и Венгрии. По результатам голосования Россия получила 112 голосов, Венгрия набрала 144 голоса, Хорватия - 114. Ранее в том же году более 80 правозащитных и гуманитарных организаций и организаций по защите прав человека подписали петицию с требованием исключить Россию из Совета из-за ее политики в Сирии.

После четырехлетнего перерыва Россия была избрана в СПЧ ООН в 2020 году. Также тогда в Совет попали Куба, Пакистан и Китай, после чего занимавший тогда пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что избрание этих стран "подтверждает правильность решения США покинуть Совет в 2018 году и использовать другие площадки для защиты и продвижения прав человека".

Решение о создании Совета ООН по правам человека вместо одноименной Комиссии было принято на Саммите в ООН в 2005 году. Это орган Генеральной Ассамблеи ООН, который собирается регулярно, не меньше трех раз в год. В состав СПЧ ООН входят 47 государств. Если член совета будет уличен в массовом и систематическом нарушении прав человека, то его членство может быть приостановлено двумя третями голосов членов ГА ООН.

Члены Совета избираются на три года и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.