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Дальнее зарубежье 07.04.2022 21:14

Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО

Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО и это может произойти в конце апреля, сообщила в четверг газета Iltalehti.

По данным издания, о намерении войти в НАТО будет объявлено в ходе парламентских дебатов президентом Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) и комитетом министров иностранных дел и политики безопасности TP-Utva, возглавляемым премьер-министром Санной Марин (Sanna Marin).

Как ожидается, правительство Финляндии обнародует свой дополненный доклад о внешней политике и политике безопасности 14 апреля, его обсуждение в парламенте начнется после пасхальных каникул, которые начнутся 15 апреля.

По данным источников Iltalehti, решение о вступлении в НАТО TP-Utva примет в начале мая. При этом подать заявку на вступление в НАТО можно будет уже в апреле.

Вступление Финляндии в НАТО должно быть одобрено всеми государствами-членами. После того, как они дадут свое согласие, генеральный секретарь НАТО приглашает страну-кандидата вступить в НАТО.

Генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечал, что государства-члены НАТО готовы принять Финляндию в качестве члена альянса.

В конце марта президент Ниинистё сообщил, что обсудил с генсеком НАТО принципы и процедуры приема новых членов в альянс.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ЧЛЕНСТВО, ЗАЯВКА


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