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ТЭК 07.04.2022 21:07

Блинкен уверен, что Европа привержена отказу от российских энергоносителей

США видят решимость Европы положить конец ее зависимости от российских энергоносителей, но понимают, что это не может произойти мгновенно, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен.

"Я очень четко услышал о приверженности Европы положить конец этой зависимости. Мы раз за разом видим, как Россия использует энергоресурсы в качестве рычага давления", - сказал он журналистам в Брюсселе.

"Но это нельзя сделать как по щелчку", - добавил Блинкен, объясняя, что отказ от российских энергоносителей - постепенный процесс.

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Тэги: США, ЕВРОПА, ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, РОССИЯ


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