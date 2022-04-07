Блинкен уверен, что Европа привержена отказу от российских энергоносителей

США видят решимость Европы положить конец ее зависимости от российских энергоносителей, но понимают, что это не может произойти мгновенно, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен.

"Я очень четко услышал о приверженности Европы положить конец этой зависимости. Мы раз за разом видим, как Россия использует энергоресурсы в качестве рычага давления", - сказал он журналистам в Брюсселе.

"Но это нельзя сделать как по щелчку", - добавил Блинкен, объясняя, что отказ от российских энергоносителей - постепенный процесс.