Россия досрочно прекращает свои полномочия члена Совета ООН по правам человека - заявление МИД РФ

Россия решила досрочно прекратить с 7 апреля свои полномочия члена Совета ООН по правам человека, при этом она не отступит от международных своих обязательств в правозащитной сфере, говорится в заявлении МИД РФ.

"Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 г. своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", - говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что российская сторона рассматривает принятую 7 апреля в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства РФ в Совете ООН по правам человека "в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику".

"Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере. Российская Федерация и далее намерена вносить свой вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека, вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений, отвечающих интересам всех групп государств", - сказано в заявлении.

На Смоленской площади отметили, что Россия всегда рассматривала Совет ООН по правам человека "в качестве важного компонента универсальной системы поощрения и защиты прав человека, главная роль которого заключается в содействии развитию конструктивного и максимально деполитизированного межгосударственного диалога по ключевым вопросам правозащитной повестки дня".

В заявлении выражено сожаление в связи с тем, что "в современных условиях Совет фактически монополизирован одной группой государств, использующих его в своих конъюнктурных целях".

"Искренняя приверженность России делу защиту и поощрения прав человека не позволяет нам дольше оставаться частью международного механизма, превратившегося в исполнителя воли указанной группы стран, которые для продавливания своих целей и получения необходимых голосов при принятии решений не гнушаются открытым шантажом суверенных государств", - сказано в заявлении МИД.