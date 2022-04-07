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Социум 07.04.2022 21:27

Глава Минобороны Турции обсудил с Шойгу эвакуацию мирных жителей из Мариуполя

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонный разговор, обсудили эвакуацию мирных жителей на Украине, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

"Глава Минобороны Турции Акар в ходе телефонного разговора с коллегой из РФ Сергеем Шойгу подчеркнул неотложность безопасной эвакуации мирных жителей, в первую очередь из Мариуполя", - отмечается в сообщении.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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