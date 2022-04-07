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СНГ 07.04.2022 22:01

В ФСВТС пообещали реакцию Москвы в случае передачи некоторыми странами Украине оружия российского производства

Россия примет меры, если ряд стран под давлением США решит передать Украине вооружение и технику российского или советского производства, заявили в четверг в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В соответствии с международными обязательствами стран-импортеров российской (советской) продукции военного назначения ее реэкспорт или передача третьей стороне возможна исключительно с предварительного письменного согласия Российской Федерации", - заявили в ФСВТС.

"Невыполнение данного положения будет являться грубым нарушением принятых международных обязательств, и российской стороной будут приняты соответствующие ответные меры", - сказали в ФСВТС.

"По сообщениям, распространяемым в средствах массовой информации, представители ряда государств под настойчивым давлением США заявляют о рассмотрении вариантов передачи Украине имеющихся в этих странах вооружения и военной техники российского (советского) производства", - заявили в ФСВТС.

Ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса поставляют Украине широкий спектр вооружений. "Это как вооружение из советских времен, так и современное", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО.

Западные государства увеличивают военную поддержку Украины, постепенно переходят на отправку тяжелой техники, заявил 6 апреля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Думаю, она (военная помощь) увеличится, потому что информация о направляемых Чехией танках появилась в последний день. Те же танки, которые использует украинская армия, до сих пор использовались чешской армией. Танки советского производства, но они модернизированы", - сказал Анушаускас в интервью литовской телерадиовещательной компании LRT, сообщало агентство BNS.

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Тэги: РОССИЯ, ФСВТС, УКРАИНА, ОРУЖИЕ

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