Песков заявил о значительных потерях РФ в Украине

Россия понесла значительные потери войск в ходе операции в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг. "Мы наблюдаем значительные потери войск, и для нас это серьезная трагедия", - заявил Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.

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