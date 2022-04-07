Песков заявил о значительных потерях РФ в Украине

Россия понесла значительные потери войск в ходе операции в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг.
"Мы наблюдаем значительные потери войск, и для нас это серьезная трагедия", - заявил Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.
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