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Регион 07.04.2022 23:03

Песков заявил о значительных потерях РФ в Украине

Россия понесла значительные потери войск в ходе операции в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг.

"Мы наблюдаем значительные потери войск, и для нас это серьезная трагедия", - заявил Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АРМИЯ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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