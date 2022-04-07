В Кремле надеются, что в ближайшие дни операция на Украине либо достигнет целей, либо завершится путем переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что операция России на территории Украины может завершиться в обозримом будущем.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, эта операция либо достигнет своих целей, либо мы завершим ее путем переговоров между российской и украинской делегациями", - заявил Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он отметил, что верит, что операция может быть завершена благодаря переговорам, но это будет зависеть от позиции украинской делегации, а также от того, "насколько они будут готовы пойти на условия России".