Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8555 RUR   0.0208 GBR   2.2239 TRY   0.1153

Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 96.23 -5.73 Brent 101.07 -5.57

Погода в Баку

  ночь день

Регион 07.04.2022 23:14

В Кремле надеются, что в ближайшие дни операция на Украине либо достигнет целей, либо завершится путем переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что операция России на территории Украины может завершиться в обозримом будущем.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, эта операция либо достигнет своих целей, либо мы завершим ее путем переговоров между российской и украинской делегациями", - заявил Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он отметил, что верит, что операция может быть завершена благодаря переговорам, но это будет зависеть от позиции украинской делегации, а также от того, "насколько они будут готовы пойти на условия России".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КРЕМЛЬ, УКРАИНА, ОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


Встреча Путина с Зеленским будет возможна после подготовки конкретного письменного документа - Песков Песков: ввод миротворцев НАТО на Украину был бы крайне опасным решением В Кремле не исключили возможности встречи Путина с Зеленским Песков: в НАТО отдают себе отчет в невозможности прямого участия в происходящем в Украине Песков: Лукашенко обещал организовать переговоры представителей Москвы и Киева, но Украина ушла со связи и взяла паузу Песков: никто не говорит об оккупации Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az