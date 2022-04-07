Байден намерен подписать законопроект о запрете импорта нефти из РФ

Президент США Джо Байден планирует подписать законопроект о запрете импорта российской нефти, который ранее в четверг поддержали в Конгрессе, заявила в четверг пресс-секретарь Джен Псаки.

"Да, это то, что президент, определенно, поддерживает, и к чему призывал, и планирует подписать", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, собирается ли Байден подписать законопроект.

В четверг сенат США поддержал законопроект о лишении России и Беларуси статуса наибольшего благоприятствования в торговле, а также о запрете импорта российской нефти. Ранее законопроект был одобрен палатой представителей США. Таким образом, для его утверждения требуется теперь только подпись президента.