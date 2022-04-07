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Дальнее зарубежье 07.04.2022 23:31

ЕС согласовал очередной пакет санкций против РФ

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал новый пакет санкций против России, публикация которого состоится в пятницу, сообщили в четверг во французском постпредстве.

"Комитет постпредов стран ЕС одобрил новый пакет санкций в связи с агрессией России в отношении Украины", - говорится в сообщении постпредства, опубликованном в твиттере.

Отмечается, что этот документ теперь, как ожидается, будет одобрен Советом ЕС в рамках письменной процедуры и опубликован в официальном журнале ЕС в пятницу.

Согласно постпредству Франции, санкции предусматривают "заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности высокотехнологичных товаров на сумму в 10 млрд евро".

Кроме того, указывается, что санкции затронут российский грузовой транспорт.

В рамках нового пакета санкций, будет закрыт доступ российских судов в порты ЕС и введен запрет на импорт ряда российских товаров, отметили в постпредстве Франции.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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