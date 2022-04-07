Казахстан не намерен присоединяться к санкциям в отношении РФ, но и обходить их не будет - глава МИД

Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Россию и предпринимать шаги, которые бы ущемляли интересы РФ, заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди в интервью телеканалу "Хабар 24".

"Наша страна традиционно выступает против применения санкций как инструмента давления в межгосударственных отношениях, за исключением, конечно же, санкций, наложенных резолюциями Совета Безопасности ООН. Применение любых экономических или политических санкций, как показывает опыт, - не самый эффективный способ решения международных споров и конфликтов, поэтому Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать каких-либо шагов, которые каким-то образом ущемляли интересы России и противоречили духу нашего партнерства", - сказал Тлеуберди.