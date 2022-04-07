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Регион 07.04.2022 23:56

Казахстан не намерен присоединяться к санкциям в отношении РФ, но и обходить их не будет - глава МИД

Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Россию и предпринимать шаги, которые бы ущемляли интересы РФ, заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди в интервью телеканалу "Хабар 24".

"Наша страна традиционно выступает против применения санкций как инструмента давления в межгосударственных отношениях, за исключением, конечно же, санкций, наложенных резолюциями Совета Безопасности ООН. Применение любых экономических или политических санкций, как показывает опыт, - не самый эффективный способ решения международных споров и конфликтов, поэтому Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать каких-либо шагов, которые каким-то образом ущемляли интересы России и противоречили духу нашего партнерства", - сказал Тлеуберди.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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