Президент и госсекретарь США приветствовали приостановку участия РФ в СПЧ ООН

Президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовали приостановку участия России в Совете ООН по правам человека.
"Соединенные Штаты тесно сотрудничали с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы провести это голосование, потому что Россия совершает грубые и системные нарушения прав человека", - говорится в заявлении Байдена.
"России нет места в Совете по правам человека", - отметил он.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "России нет места в организации, основной целью которой является поощрение уважения прав человека".
"Как я уже говорил ранее, сегодня ошибка была исправлена", - отметил он.
Генассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Постпредство РФ расценило это решение как неправомерное и политически мотивированное.
МИД России заявил о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года полномочий России как члена СПЧ.
"Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 г. своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", - говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что российская сторона рассматривает принятую 7 апреля в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства РФ в Совете ООН по правам человека "в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику".
Гасанов осмотрел боевые позиции на границе с Арменией
Алиев проинформировал Эрдогана о договоренностях по итогам встречи в Брюсселе в формате ЕС-Азербайджан-Армения
Азербайджан и Казахстан создают аналитический Экспертный совет
International Holdings из ОАЭ инвестирует $2 млрд в индийские компании
Мировые цены на продовольствие достигли рекордных уровней за всю историю - ООН
Казахстанский тенге в течение ближайшего года продолжит ослабление к доллару
Портрет любовницы Пикассо будет впервые выставлен на аукционе, может уйти за $60 млн
Пограничники Азербайджана пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана, один из наркокурьеров ликвидирован, еще один задержан
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 496,3 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Банк Республика и Детские деревни - SOS подписали меморандум о сотрудничестве
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ