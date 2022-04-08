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Дальнее зарубежье 08.04.2022 11:32

Президент и госсекретарь США приветствовали приостановку участия РФ в СПЧ ООН

Президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовали приостановку участия России в Совете ООН по правам человека.

"Соединенные Штаты тесно сотрудничали с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы провести это голосование, потому что Россия совершает грубые и системные нарушения прав человека", - говорится в заявлении Байдена.

"России нет места в Совете по правам человека", - отметил он.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "России нет места в организации, основной целью которой является поощрение уважения прав человека".

"Как я уже говорил ранее, сегодня ошибка была исправлена", - отметил он.

Генассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Постпредство РФ расценило это решение как неправомерное и политически мотивированное.

МИД России заявил о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года полномочий России как члена СПЧ.

"Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 г. своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", - говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что российская сторона рассматривает принятую 7 апреля в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства РФ в Совете ООН по правам человека "в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику".

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