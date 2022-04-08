Наращивание партнерских отношений с Туркменистаном упрочит безопасность в Центральной Азии и на Каспии - Путин

Президент России Владимир Путин направил главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову тёплые поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами, информирует сайт Кремля.
"Опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, связывающие наши народы, нам удалось за прошедшие десятилетия вывести межгосударственное взаимодействие на уровень стратегического партнёрства. Динамично развивается двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и многих других сферах", - отмечает российский лидер.
Путин выразил уверенность, что "совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание партнёрских российско-туркменских связей на всех направлениях".
"Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и на Каспии", - подчеркивается в тексте поздравления.
Президент РФ пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана - благополучия и процветания, добавили в Кремле.
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