Ожидаемая продолжительность жизни в США в 2021 г снизилась второй год подряд

Ожидаемая продолжительность жизни в США в прошлом году снизилась по итогам второго года подряд, свидетельствуют результаты исследования ученых из университетов штатов Колорадо, Вирджиния и округа Колумбия, которые были опубликованы на сайте medRxiv.

Показатель сократился примерно на полгода после того, как в 2020 году было зафиксировано падение почти на два года - максимум, по крайней мере, с 1943 года. Ожидаемая продолжительность жизни в Штатах в 2021 году составляла 76,6 года - самый низкий уровень за четверть века, в 2020 году - 76,99 года и в 2019 году - 78,86 года.

В прошлом году основные потери пришлись на белое население страны (сокращение продолжительности жизни примерно на треть года). У латиноамериканцев показатель практически не изменился после падения на 3,7% в 2020 году. Ожидаемая продолжительность жизни у чернокожего населения в 2021 году выросла на 0,4 года после сокращения на 3,2 года в предыдущем году.

The Washington Post отмечает, что показатели в США последние два года были хуже, чем в каждой из 19 крупных стран, которые также были включены в исследование. В среднем в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в этих государствах снизилась на 0,57 года, в 2021 году - увеличилась на 0,28 года.