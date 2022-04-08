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ТЭК 08.04.2022 12:31

Япония рассматривает возможность снижения импорта угля из РФ

Япония рассматривает меры по ограничению импорта российского угля, что сигнализирует о возможном изменении политики одного из крупнейших в мире импортеров энергоресурсов, сообщает агентство Bloomberg.

Япония "будет стремиться прекратить импорт угля из России" в рамках долгосрочной цели и со временем будет использовать энергосбережение, другие виды генерации и поставки из альтернативных источников, чтобы уменьшить свою зависимость от РФ, заявил министр торговли Коити Хагиуда в пятницу. Ранее правительство возражало против прекращения энергетических связей с Москвой из-за сильной зависимости от импортного топлива.

Япония является третьим по величине в мире импортером угля и получает из России около 13% от общего объема поставок.

Премьер-министр Фумио Кисида на прошлой неделе заявил, что страна не выйдет из совместных с Россией нефтегазовых проектов, сославшись на необходимость обеспечения энергетической безопасности.

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